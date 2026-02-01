إعلان

شعبان يوسف: "الخروج من البوابة الحمراء" لسعيد محفوظ رواية مكتملة الأركان

كتب : مصراوي

07:12 م 01/02/2026
كتب- محمد لطفي:

تصوير- محمود بكار:

انطلقت منذ قليل، في قاعة ملتقى الإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مناقشة رواية «الخروج من البوابة الحمراء» للدكتور محمد سعيد محفوظ.

ويناقش الرواية الدكتور محمد سليم شوسة، والناقد شعبان يوسف، والروائي حسن عبد الموجود الذي يدير الجلسة، وذلك بحضور مؤلف الرواية.

ومن جانبه قال الناقد شعبان يوسف أن هذه الرواية إضافة للمشهد الروائي، وهي رواية مكتملة الأركان.

وأضاف يوسف: تدور الرواية إبان أحداث انتشار وباء كورونا، وهي لا تقف عند هذا الحد وإنما تتجاوز ذلك لتناقش الكثير من الأحداث الأخرى بطريقة سلسة وجذابة.

رواية «الخروج من البوابة الحمراء» في لندن، خلال فترة تفشي جائحة كورونا، حيث تتناول تجربة العزلة الإنسانية وما تفرضه من مراجعة للذات واستدعاء للذاكرة، في سياق سردي يعتمد على التأمل الداخلي ورصد التحولات النفسية التي فرضتها الجائحة على الأفراد، بعيدًا عن التناول التوثيقي المباشر.

وكانت الرواية قد صدرت في طبعتها الأولى عام 2023، وشاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قبل أن تصدر طبعتها الثانية عن دار ميدياتوبيا للنشر، ضمن خطة لإعادة تقديم العمل لجمهور أوسع.

