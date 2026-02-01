قالت زوليخو مخكوموفا، نائبة رئيس وزراء أوزبكستان، إن أوزبكستان لديها تجربة تاريخية ثرية في بناء دولة ديمقراطية منفتحة تمتد إلى أكثر من ٣ آلاف عام، تجربة تقوم على العلم والتعليم، ونشر القيم الإنسانية وتعزيزها في المجتمع، وفي القلب منها تعليم المرأة ورفع وعيها بالقضايا المهمة.

وأشارت إلى تنفيذ أوزبكستان للعديد من المبادرات والمؤتمرات المهمة في مكافحة التطرف وحوار الأديان، وكان الهدف الأساسي هو علاج التطرف من جذوره.

ولفتت إلى أن دعم المرأة والأسرة هما الضمانة الأساسية لضمان مجتمع مستقر، فالمرأة الواعية ضرورة لتخريج أجيال واعية قادرة على بناء وطنها وضمان أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى بعنوان« دور الخطاب الديني والإعلامي في التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة» وتناول المحور الأول بالجلسة« دور المرأة في مواجهة التطرف الديني والفكري» وترأسها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.