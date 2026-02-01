شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"
كتبت- دينا خالد:
قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إن شركة فيليب موريس رفعت أسعار منتجاتها من السجائر، والتي تتضمن مارلبورو وميريت بأنواعهما و أل أند أم، والتبغ المسخن بأنواعه.
وبحسب امبابي، سيتم تطبيق الزيادة - التي قدرها إمبابي بـ 5 جنيهات لكل نوع من أنواع السجائر - بداية من غدا الاثنين 2 فبراير 2026.
وأصبحت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-
عبوة Merit بأنواعها: 111 جنيهًا
عبوة Marlboro بأنواعها: 102 جنيه
عبوة Marlboro Crafted بأنواعها: 79 جنيهًا
عبوة L&M بأنواعها: 82 جنيهًا
عبوة TEREA بأنواعها: 82 جنيهًا
عبوة TEREA Capsules بأنواعها: 87 جنيهًا
عبوة HEETS بأنواعها: 69 جنيهًا