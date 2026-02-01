إعلان

رئيس مجلس النواب يستقبل نقيب الإعلاميين

نشأت حمدي

05:46 م 01/02/2026
    رئيس مجلس النواب يستقبل نقيب الإعلاميين
كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، ووفدًا رفيع المستوى من أعضاء النقابة، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، متمنين له وللمجلس التوفيق والسداد في أداء المهام التشريعية والرقابية المنوطة به، وأكد الدكتور طارق سعده، خلال اللقاء، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية، لدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن اعتزازه بهذه الزيارة وتقديره للتهنئة، وأكد أن الإعلام المهني يمثل "الشريك الأصيل" للبرلمان في نقل الحقائق إلى الرأي العام، وتوضيح الأبعاد التشريعية للقوانين الصادرة عن المجلس، مثمناً ما يتمتع به الإعلاميون المصريون من وعي وطني ومسؤولية مهنية.

مجلس النواب نقيب الإعلاميين طارق سعده هشام بدوي

