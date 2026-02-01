البياضي: تطبيق "البكالوريا" دون بنية تحتية أو كادر مؤهل "وهم"

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن انتقاداته لسياسات وزارة التربية والتعليم، تنطلق من كون قضية التعليم "أمنًا قوميًا" لا يحتمل الترقيع أو الاستعجال.

وقال "البياضي"، خلال حواره على قناة "الشمس": "لا يمكنني أن أمنع أولادي من الأكل بالخارج بدعوى أنه مضر وأنا ليس لدي طعام في الداخل؛ فالأهم من عودة الطالب للمدرسة هو ماذا سيجد داخلها؟"، مؤكدًا أن حالة عدم الرضا تشمل المدرس والطالب وولي الأمر، متسائلاً عن منطق استمرار قرارات لا ترضي أحدًا سوى صانعها.

وأضافَ البرلماني أن العملية التعليمية تشبه المنظومة الصحية، حيث لا قيمة للمباني أو الأجهزة الحديثة دون كادر بشري مؤهل، متابعًا أن المحاولات الحالية لتطبيق أنظمة دولية مثل البكالوريا تتعارض مع واقع عجز المدرسين وتدني رواتبهم، وأن أي إصلاح حقيقي يبدأ بكرامة المدرس واستقراره المادي.

وانتقد البياضي الإجراءات التشريعية المُتعلقة بالتعليم، مشيرًا إلى أن قانون الثانوية العامة الجديد خرج للنقاش في جلسة عامة بعد ليلة واحدة فقط من دخوله اللجنة التشريعية، وهو ما وصفه بالاستعجال غير المبرر الذي حرم النواب من فرصة دراسته، مما يعكس خللاً في إدارة ملف مصيري.

وأشار فريدي البياضي إلى تلقي شكاوى من أولياء أمور، مؤكدًا أن وزارة التربية تمارس ضغوطًا عبر توجيهات للمديرين لدفع الطلاب نحو نظام البكالوريا الجديد، وصولاً إلى حد التلميح باحتمال الرسوب لمن لا يختاره، متسائلاً عن حكمة إنشاء نظامين تعليميين في وقت تعاني الوزارة من تعثر النظام الوحيد القائم.

وشدَّدَ البياضي على أن الإصلاح المنشود يتطلب تمويلاً عادلاً يرتقي لمستوى الدستور، وتركيزًا على جودة الخريج بدلاً من الحشو والتلقين، مع تفادي سلبيات القديم قبل الإسراع بفرض أنظمة جديدة لم تُدرس تكاليفها أو بيئتها التشغيلية كما يجب.