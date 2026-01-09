كتب- محمد لطفي:

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقائع الحفل السنوي للدورة الحادية والعشرين من جائزة ساويرس الثقافية، والذي أُقيم بقاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حضر الحفل كلٌّ من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس وعضو مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور محمد أبو الغار، عضو مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة والسفراء والإعلاميين.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل الثقافي المتميز نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن جائزة ساويرس الثقافية تُجسّد نموذجًا مشرفًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، في سبيل دعم الثقافة والفنون وصناعة المعرفة، والاحتفاء بالمبدعين الفائزين في دورتها الحادية والعشرين.

وأضاف وزير الثقافة أن الجائزة باتت محطة سنوية بارزة للاحتفاء بالإبداع الأدبي والفني في مصر، وتكريم الكُتّاب والمبدعين عن أعمالهم المتميزة في مجالات الأدب وفنون السرد والكتابة، مشيرًا إلى دورها المتفرد في دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمام طاقات جديدة تثري المشهد الثقافي المصري، ومؤكدًا أنها، عبر دوراتها المتعاقبة، أسهمت في تقديم عدد كبير من المبدعين إلى صدارة الساحة الثقافية في مصر والعالم العربي.

ووجّه وزير الثقافة التحية إلى القائمين على الجائزة، مهنئًا الفائزين، ومؤكدًا أن التكريم يمثل مسؤولية بقدر ما هو تقدير، وبداية لمسيرة أطول من النجاح والعطاء.

كما أعرب عن تمنياته بأن تظل الثقافة جسرًا للتواصل والتنوير، وأن تواصل جائزة ساويرس الثقافية أداء رسالتها في دعم الإبداع وترسيخ مكانة مصر الثقافية والحضارية.

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الحالية من بين نحو 650 عملًا أدبيًا تقدّموا للمنافسة في مختلف فروع الجائزة، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة واستمرار الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع الأدبي والفني، وتحفيز الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث حراك ثقافي بنّاء.

كما تضمن الحفل توزيع جوائز أفضل رواية ومجموعة قصصية بفرعي كبار الكُتّاب وشباب الكُتّاب، وجائزتي أفضل سيناريو لكبار وشباب الكُتّاب، إلى جانب جائزة أفضل نص مسرحي، وجائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وجائزة أفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة، فضلًا عن تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة، من بينها فقرة موسيقية للأختين أيوب – Ayoub Sisters، وفقرة غنائية للفنانة حنين الشاطر.

