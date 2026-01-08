محمد أبوالغار: جوائز ساويرس الثقافية تكتسب مصداقية كبيرة

تصوير- أحمد مسعد:

انطلق قبل قليل، الحفل الختامي السنوي لـ"جائزة ساويرس الثقافية" في دورتها الحادية والعشرين، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بقاعة إيوارت التذكارية في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد أبوالغار: لقد جرى الوقت وأنا لا أصدق مرور 21 عامًا على تدشين هذه الجائزة.

وأضاف "أبوالغار": سعيد بأن الجائزة تكتسب مصداقية كل عام، ورغم أنها محلية في مصر فقط، فإن لها صدى كبير في المستوى الإقليمي، متابعًا: عدد المتقدمين في كل المجالات ضخم جدًا، وشعار الجائزة غير المكتوب هو الحرية والمنافسة.

وقدم الدكتور "أبوالغار"، الشكر للمحكمين، قائلًا: على مدار العقدين السابقين لم أشكر سميح ونجيب ساويرس، رغم أنهما يقدمان أنشطة فنية وثقافية كبيرة لها تأثير واسع مثل مهرجان الجونة السينمائي وجائزة أحمد فؤاد نجم، ولذا فمن حقهما أن أشكرهما هذا العام، داعيا رجال الأعمال لدعم الفعاليات الثقافية الفنية في مصر.

وتواصل جائزة ساويرس الثقافية، منذ انطلاقها، دورها في دعم الإبداع الأدبي والفني واكتشاف الأصوات الجديدة، حيث شهدت خلال عقدين من تاريخها مشاركة آلاف المبدعين المصريين من مختلف الأعمار والخلفيات، وتم تكريم أكثر من 300 كاتب وأديب عن أعمالهم المتميزة.

وفي الدورة الحادية والعشرين، سيتم الإعلان عن الفائزين من بين نحو 750 عملًا أدبيًا تقدّم في فروع الجائزة، ما يعكس استمرار الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث التغيير الثقافي والاجتماعي.

