مجلس الوزراء ينعى "شيخ الإذاعيين" فهمي عم

كتب : أحمد جمعة

04:46 م 25/02/2026

فهمي عمر

نعى مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ بخالص الحزن والأسى ـ شيخ الإذاعيين فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة مهنية ووطنية حافلة بالأعمال الخالدة في سجل الإذاعة المصرية.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم خالص التعازي والمواساة لأسرة الإذاعي القدير الراحل، ولأسرة الإعلام المصري بفقد قامة إعلامية كبيرة؛ حيث امتدت مسيرته لأكثر من نصف قرن من العطاء والجهود البناءة من أجل تطوير الإذاعة الوطنية.

ووصف رئيس الوزراء الفقيد بأنه كان أحد أعمدة ورواد الإذاعة المصرية، ومذيعا لثورة يوليو 1952، كما أن له دورا بارزا في تأسيس قواعد مهنية في الإذاعة المصرية، وتتلمذ على يديه أجيال متعاقبة من المذيعين، سائلا المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الراحل الكريم بواسع مغفرته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفاة فهمي عمر الإذاعة المصرية مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

