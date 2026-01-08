"الأوقاف" تعلن موعد انطلاق تصفيات المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موعد اختبارات التصفية الأولية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، وذلك بالمديريات الإقليمية، ضمن مسابقة تبلغ قيمة جوائزها المالية مليون جنيه؛ دعمًا لحفظة كتاب الله وتشجيعًا على إتقانه.

وأكدت في بيان لها، اليوم، ضرورة إحضار المستندات التالية عند التقدم للاختبارات: صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد للناشئة، وصورة من كارنيه الخدمات لذوي الهمم، مع التزام كل مديرية بالتأكد من مطابقة المتقدمين لشروط المسابقة، والسماح لمن لم يُسجِّل عبر الموقع الإلكتروني بأداء الاختبار حال موافقته على الشروط المقررة.

وتُجرى اختبارات التصفية الأولية خلال الفترة من الأحد الموافق ١١ /١ / ٢٠٢٦م وحتى الخميس الموافق ١٥ /١ / ٢٠٢٦م، وذلك وفقًا للجدول المرفق.

وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار، يرجى نقر الرابط التالي: هنا

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة