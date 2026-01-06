أعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، عن صدور قرار بتكليف النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، برئاسة شعبة صناعة السيارات بالاتحاد. يأتي هذا القرار في توقيت حيوي تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية في سلاسل الإمداد، وتوجهاً مكثفاً نحو توطين تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

أكد الاتحاد في بيانه، أن اختيار النائب نشأت حتة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء استناداً إلى ثقله البرلماني وخلفيته الصناعية الواسعة، حيث يعد من الأصوات الفاعلة تحت قبة مجلس الشيوخ في ملفات دعم الصناعة الوطنية. ويسعى الاتحاد من خلال هذا التعيين إلى الاستفادة من خبراته في صياغة التشريعات والمبادرات التي تذلل العقبات أمام المستثمرين في قطاع السيارات.

وأكد محمد سويد الرئيس التنفيذي للاتحاد، على انه من المقرر أن تتركز خطة عمل الشعبة على عدة محاور رئيسية وهي توطين التكنولوجيا: نقل الخبرات الآسيوية المتقدمة (خاصة في مجال السيارات الكهربائية) ودمجها في خطوط الإنتاج الأفريقية، وتعزيز سلاسل الإمداد: العمل على تكامل المكون المحلي لزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي، وغزو الأسواق الأفريقية: استغلال اتفاقيات التجارة الحرة (مثل AFCFTA) لفتح ممرات تصديرية جديدة للمنتج المصري.

من جانبه، صرح النائب نشأت حتة بأن توليه هذه المسؤولية هو "تكليف وطني" في المقام الأول، مشيراً إلى أن صناعة السيارات هي قاطرة النمو التي يمكنها جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات.

وأضاف: "هدفنا في المرحلة المقبلة هو تحويل مصر ومنطقة التفاعل الأفروآسيوي إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، ليس فقط للتجميع، بل للتصنيع الحقيقي الذي يلبي احتياجات الأسواق الواعدة ويخلق آلاف فرص العمل للشباب".

يُذكر أن قطاع السيارات في مصر والشرق الأوسط يمر بمرحلة انتقالية كبرى، حيث تسعى الدولة المصرية عبر "الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات" إلى تقديم حوافز غير مسبوقة للمصنعين، وهو ما سيعمل الاتحاد الأفروآسيوي على استثماره لربط رؤوس الأموال الآسيوية بالفرص الاستثمارية المتاحة في القارة السمراء.