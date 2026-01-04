قالت النائبة أميرة صابر قنديل إنها تقدمت في يوليو 2024 باقتراح برغبة إلى وزير الطيران المدني، طالبت فيه بإلغاء كارت المسافر الورقي الذي يُملأ يدويًا، واستبداله بنظام إلكتروني أسوة بما هو معمول به في عدد كبير من دول العالم.

وأوضحت النائبة أن وزير الطيران المدني أصدر مؤخرًا قرارا أكد فيه إلغاء كارت الجوازات للقادمين والمغادرين خلال الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر وتقليل الزحام داخل المطارات.

وأضافت قنديل أن النظام الورقي كان يتسبب في تعطيل حركة المسافرين وإهدار الوقت، خاصة مع اضطرار المسافرين للوقوف في طوابير طويلة لملء الكارت يدويًا، معتبرة أن التحول الرقمي في هذا الإجراء يمثل نقلة مهمة نحو تحسين تجربة السفر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الطيران المدني، ومواكبة التحول الرقمي بما يحقق مزيدًا من الانضباط والسرعة في إنهاء الإجراءات.