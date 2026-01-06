بعد شائعة تعرضه لحادث.. ظهور أحمد الشرع بشارع المزة في دمشق

وكالات

ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع، في فيديو يتجول في أحد محلات المزة في دمشق، بعد شائعات عن تعرضه لحادث أمني.

ويظهر الشرع وهو يشرب القهوة من أحد محلات الشارع الدمشقي الشهير، إذ يسأل الشرع صاحب المحل عن اختصاصه، في فيديو مدته 45 ثانية.

وسرت شائعات في الأيام الأخيرة عن حصول حادث أمني في شارع المزة، قرب القصر الجمهوري.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، الإثنين، إنه لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات.

وقال البابا في منشور على صفحته "فيسبوك": "تداولت بعض المنصات أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف رئيس الجمهورية العربية السورية وعدداً من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية".

وتابع: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ونهيب بالمواطنين الكرام، وبجميع وسائل الإعلام، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة"، وفقا لسكاي نيوز.