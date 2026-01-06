إعلان

بعد شائعة تعرضه لحادث.. ظهور أحمد الشرع بشارع المزة في دمشق

كتب : مصراوي

01:38 ص 06/01/2026

أحمد الشرع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع، في فيديو يتجول في أحد محلات المزة في دمشق، بعد شائعات عن تعرضه لحادث أمني.

ويظهر الشرع وهو يشرب القهوة من أحد محلات الشارع الدمشقي الشهير، إذ يسأل الشرع صاحب المحل عن اختصاصه، في فيديو مدته 45 ثانية.

وسرت شائعات في الأيام الأخيرة عن حصول حادث أمني في شارع المزة، قرب القصر الجمهوري.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، الإثنين، إنه لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات.

وقال البابا في منشور على صفحته "فيسبوك": "تداولت بعض المنصات أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف رئيس الجمهورية العربية السورية وعدداً من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية".

وتابع: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ونهيب بالمواطنين الكرام، وبجميع وسائل الإعلام، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع الرئيس السوري دمشق شائعة تعرض أحمد الشرع لحادث

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الزراعة تطلق حملة لحل أزمة كلاب الشوارع.. ومسؤول يكشف التفاصيل -(فيديو)
أخبار مصر

الزراعة تطلق حملة لحل أزمة كلاب الشوارع.. ومسؤول يكشف التفاصيل -(فيديو)

أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
أخبار مصر

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا من محمد حمدي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا من محمد حمدي؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026