توضيح من بعثة مصر في المغرب حول مشادة حسام حسن

أول تعليق لمحمد هاني بعد فوز منتخب مصر ضد بنين

أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين

"النتيجة لا تعبر عن الأداء".. كيف علقت صحف بنين على الهزيمة من منتخب مصر؟

كشف حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب، تفاصيل ما أثير حول أزمة المدير الفني للفراعنة حسام حسن عقب مواجهة منتخب بنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025.

وقال الشربيني في تصريحات تلفزيونية : "منتخب بنين حضر له عدد كبير من المشجعين في الملعب، وليس العدد قليلاً كما أشيع"

وأضاف: "لا صحة لما تردد عن أي مشادة بين حسام حسن والجماهير المصرية أو المغربية بعد المباراة، وربما كانت هناك مشادة مع بعض جماهير بنين فقط".