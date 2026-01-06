مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

توضيح من بعثة مصر في المغرب حول مشادة حسام حسن

كتب : نهي خورشيد

01:17 ص 06/01/2026
كشف حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب، تفاصيل ما أثير حول أزمة المدير الفني للفراعنة حسام حسن عقب مواجهة منتخب بنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025.

وقال الشربيني في تصريحات تلفزيونية : "منتخب بنين حضر له عدد كبير من المشجعين في الملعب، وليس العدد قليلاً كما أشيع"

وأضاف: "لا صحة لما تردد عن أي مشادة بين حسام حسن والجماهير المصرية أو المغربية بعد المباراة، وربما كانت هناك مشادة مع بعض جماهير بنين فقط".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وبنين حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

