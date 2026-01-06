مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

عضو بالاتحاد المصري يكشف موقف تريزيجيه قبل مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

01:19 ص 06/01/2026
كشف حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب، آخر تطورات إصابات لاعبي الفراعنة بعد مواجهة بنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025.

وأشار الشربيني في تصريحات تلفزيونية إلى أن فرص لحاق محمود تريزيجيه بمباراة ربع النهائي المقررة يوم السبت ضعيفة جداً، مؤكداً أن الجهاز الطبي سيبذل أقصى جهده لمعرفة موقف اللاعب النهائي خلال 48 ساعة.

وأضاف الشربيني: "نعمل حالياً على إنهاء إجراءات سفر محمد حمدي إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي، بعد إصابته في المباراة اليوم"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تريزيجيه محمد حمدي منتخب مصر إصابة تريزيجيه كأس الأمم الأفريقية

