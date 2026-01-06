"النتيجة لا تعبر عن الأداء".. كيف علقت صحف بنين على الهزيمة من منتخب مصر؟

كشف حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب، آخر تطورات إصابات لاعبي الفراعنة بعد مواجهة بنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025.

وأشار الشربيني في تصريحات تلفزيونية إلى أن فرص لحاق محمود تريزيجيه بمباراة ربع النهائي المقررة يوم السبت ضعيفة جداً، مؤكداً أن الجهاز الطبي سيبذل أقصى جهده لمعرفة موقف اللاعب النهائي خلال 48 ساعة.

وأضاف الشربيني: "نعمل حالياً على إنهاء إجراءات سفر محمد حمدي إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي، بعد إصابته في المباراة اليوم"