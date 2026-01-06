إعلان

رئيس أذربيجان: لن نرسل قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة

كتب : مصراوي

01:32 ص 06/01/2026

إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان

وكالات

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن بلاده لا تنوي إرسال وحدة من قواتها للمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج حدودها، بما في ذلك في غزة.

وأضاف علييف، أن بلاده كانت على اتصال بالإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بشأن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بقوة حفظ سلام في غزة.

وقال: "أعددنا استبيانا من أكثر من 20 سؤالا وقدمناه للجانب الأمريكي، ولا يحتمل أن نشارك في قوات حفظ السلام"، مضيفا: "لا أفكر في المشاركة في أعمال قتالية خارج أذربيجان على الإطلاق".

قال مصدر في حكومة أذربيجان في نوفمبر، إن أذربيجان لن تقدم أي قوات لمثل هذه العملية ما لم يكن هناك وقف كامل للقتال بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا للغد.

رئيس أذربيجان قطاع غزة قوات حفظ السلام فلسطين

