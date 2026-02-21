أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولة ميدانية لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر، للاطلاع على سير الأعمال والانتهاء من كافة مراحل الاختبارات تمهيدًا لبدء تشغيل المشروع وإطلاق التيار الكهربائي على الشبكة الموحدة بين مصر والسعودية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتكنولوجيا المستخدمة، ويشكل خطوة استراتيجية نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء وربط شبكات الطاقة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتفقد الوزير، بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية، أقسام المحطة ومركز التحكم والتشغيل، واطلع على سير تنفيذ الاختبارات لجميع المعدات والتجهيزات اللازمة لبدء التشغيل.

وتشمل المتابعة مراحل اختبار محطة محولات بدر ومحطة سكاكين طابا2، بالإضافة إلى الخط الهوائي بين بدر وطابا2 جهد 500 ك.ف بطول 320 كم، والكابلات البحرية والأرضية، ولوحات التحكم، وشبكة الصرف والمياه، والألياف الضوئية OPGW، وكل ما يتعلق بإتمام أعمال الربط الكهربائي.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يمثل جسرًا للطاقة بين الدولتين الشقيقتين، ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المنفعة المشتركة، ويستهدف الاستفادة من اختلاف وقت الذروة في شبكتي البلدين لتعظيم الاستفادة من قدرات التوليد وخفض استهلاك الوقود.

وأضاف أن المشروع يعد نواة لإنشاء شبكة كهربائية متكاملة تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما يساهم في تحسين جودة الخدمة واستقرار الشبكة الكهربائية، مع الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد.

ويضم مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي ثلاث محطات محولات ضخمة، الأولى في شرق المدينة بالمملكة العربية السعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينها خطوط هوائية بطول 1350 كم وكابلات بحرية، بقدرة إجمالية تصل إلى 3000 ميجاوات، مما يجعله أحد أكبر مشاريع الربط الكهربائي في المنطقة.

وأكد الوزير، أن استمرار المتابعة الميدانية للمشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان التشغيل الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات الشبكة الكهربائية في مصر والمملكة العربية السعودية.

