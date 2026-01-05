إعلان

صور.. جهاز الشيخ زايد يرفع الإشغالات أمام كبدة البرنس

كتب : محمد عبدالناصر

02:34 م 05/01/2026
    رفع الإشغالات أمام كبدة البرنس (4)
    رفع الإشغالات أمام كبدة البرنس (5)
    رفع الإشغالات أمام كبدة البرنس (3)
    رفع الإشغالات أمام كبدة البرنس (2)

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد عن تنفيذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات في جميع أحياء المدينة.

ونفذ الجهاز حملة حملة إشغالات مكثفة بالحي الأول، منذ ساعات قليلة، أسفرت عن رفع جميع الإشغالات أمام مول كبدة البرنس، وإزالة الكراسي والتعديات المقامة على الأرصفة.

وأكد المهندس باسم فضل رئيس الجهاز أن هذه الحملات تهدف إلى إعادة الانضباط للشارع والحفاظ على حق المارة، وبالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق، مع التنبيه بعدم تكرار المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع الإشغالات كبدة البرنس جهاز الشيخ زايد

