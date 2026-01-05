صور.. جهاز الشيخ زايد يرفع الإشغالات أمام كبدة البرنس

البابا تواضروس يستقبل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي للتهنئة بعيد الميلاد

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد عن تنفيذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات في جميع أحياء المدينة.

ونفذ الجهاز حملة حملة إشغالات مكثفة بالحي الأول، منذ ساعات قليلة، أسفرت عن رفع جميع الإشغالات أمام مول كبدة البرنس، وإزالة الكراسي والتعديات المقامة على الأرصفة.

وأكد المهندس باسم فضل رئيس الجهاز أن هذه الحملات تهدف إلى إعادة الانضباط للشارع والحفاظ على حق المارة، وبالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق، مع التنبيه بعدم تكرار المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

