تحذير رسمي من "رسائل وهمية" لصرف منح العمالة غير المنتظمة

كتب : أحمد جمعة

11:33 ص 22/02/2026

حسن رداد وزير العمل

حذرت وزارة العمل من انتشار صفحات ومواقع ورسائل هاتفية وهمية تنشر معلومات كاذبة بشأن تسجيل بيانات أو منح العمالة غير المنتظمة، وتدّعي إتاحة روابط إلكترونية لتسجيل البيانات والحصول على المنح والخدمات.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن "هذه الصفحات لا تمت لها بأي صلة، وأن ما يُنشر عبرها من محتوى مُضلِّل يهدف إلى خداع المواطنين وجمع بياناتهم بطرق غير مشروعة لتحقيق مكاسب غير قانونية".

وأوضحت أن تسجيل العمالة غير المنتظمة لا يتم ذاتيًا من قبل المواطن عبر أي روابط أو مواقع إلكترونية، وإنما يتم حصريًا من خلال المقاولين والشركات، أو عبر عمليات الحصر الميداني التي تنفذها الوزارة ومديريات العمل في مواقع العمل، وفق ضوابط ومعايير معتمدة، مشددة على أن منح العمالة غير المنتظمة تُصرف فقط للعمالة المسجّلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، ويتم صرفها حصريًا من خلال منافذ البريد، باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد المُسجّل فقط، دون وسطاء أو روابط إلكترونية أو أي وسائل غير رسمية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم التفاعل مع أي صفحات أو روابط مشبوهة، وعدم إدخال أي بيانات شخصية على مواقع غير رسمية، والإبلاغ عن هذه الصفحات الوهمية عبر الجهات المختصة، أو التوجه فورًا إلى مديريات العمل بالمحافظات للتحقق من أي معلومات تخص التسجيل أو المنح، مؤكدة أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة هو البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن ما عدا ذلك لا يُعتدّ به، وذلك في إطار نهج ثابت لحماية المواطنين، ومحاربة الشائعات، وتجفيف منابع النصب الإلكتروني.

وزارة العمل العمالة غير المنتظمة منح العمالة

