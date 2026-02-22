تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة؛ حيث وصلت نسبة التنفيذ حاليًّا إلى ٩٨%.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مجموعة القناطر وبوابات التحكم، لقناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم البدرمان والديروطية وأبو جبل وإيراد الدلجاوي والساحلية .

وتم الانتهاء من تنفيذ منظومة التشغيل والتحكم بمجموعة القناطر، والبدء في تدريب طاقم التشغيل والصيانة؛ حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة بالموقع .

ويجري حاليًّا تنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع وتطوير وتجميل المنطقة، وإنشاء وتركيب أسوار الحماية بالموقع .

وفي إطار إنشاء منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب لإدارة المياه بمنطقة مصر الوسطى؛ فإنه تم الانتهاء من تنفيذ ٤٠ محطة رصد لأهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع التي تقع على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات (أسيوطـ- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة)، وتم توريد واختبار الحساسات لقياس المناسيب في محطات الرصد المستهدفة، وجار تجهيز برامج تشغيل المنظومة، وتم الإنتهاء من التدريب الحقلي للعاملين من الوزارة .

وصرَّح سويلم بأن هذا المشروع المهم يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة؛ بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة إلى عمل كوبري علوي .