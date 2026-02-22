أمطار ورياح وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الاثنين

كتب- أحمد العش:

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين الموافق 23 فبراير 2026، إذ تتوافر خلالها فرصًا لسقوط أمطارًا متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر

وأوضحت "الهيئة" أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة إلى بارد خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع نشاط للرياح قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة بالمناطق المكشوفة والساحلية.

هل يوجد أمطار في مصر خلال هذا الأسبوع؟

وأضافت "الأرصاد" أن هذه الأجواء من المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة 27 فبراير 2026، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متفرقة، وفقًا لخرائط الطقس الحالية.

وناشدت الهيئة المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات سقوط الأمطار، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للاطلاع على أي تحديثات متعلقة بحالة الطقس.



