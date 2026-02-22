إعلان

ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و13 مليون جنيه في قضايا اتجار بالعملة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:41 ص 22/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جرائم التلاعب بالأسعار والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 6 أطنان دقيق مدعم وأبيض قبل تهريبها أو استخدامها بالمخالفة، إلى جانب قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه.

الداخلية تكثف الرقابة على الأسواق وتواجه السوق الموازية للعملات

ففي ملف الرقابة التموينية، شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لمواجهة البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط المخالفات المتعلقة بالتصرف في الدقيق البلدي المدعم، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي، إذ تم ضبط عدد من القضايا بإجمالي مبالغ مالية تقترب من 13 مليون جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية العملات الأجنبية النقد الأجنبي الرقابة التموينية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوائد مضاعفة في رمضان.. نصائح لتناول التمر بشكل صحي
سفرة رمضان

فوائد مضاعفة في رمضان.. نصائح لتناول التمر بشكل صحي
ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
أخبار وتقارير

ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
تفتيش مفاجئ على مسار العائلة المقدسة في 5 محافظات.. ماذا حدث؟
أخبار مصر

تفتيش مفاجئ على مسار العائلة المقدسة في 5 محافظات.. ماذا حدث؟
تحذير رسمي من "رسائل وهمية" لصرف منح العمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

تحذير رسمي من "رسائل وهمية" لصرف منح العمالة غير المنتظمة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
أخبار البنوك

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟