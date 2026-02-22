واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جرائم التلاعب بالأسعار والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 6 أطنان دقيق مدعم وأبيض قبل تهريبها أو استخدامها بالمخالفة، إلى جانب قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه.

الداخلية تكثف الرقابة على الأسواق وتواجه السوق الموازية للعملات

ففي ملف الرقابة التموينية، شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لمواجهة البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط المخالفات المتعلقة بالتصرف في الدقيق البلدي المدعم، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي، إذ تم ضبط عدد من القضايا بإجمالي مبالغ مالية تقترب من 13 مليون جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"