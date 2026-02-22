قال سفيان أحمد سليم، محامي الشاب إسلام في واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، إن المجني عليه تغيب عن جلسة اليوم أمام محكمة جنايات بنها لاحتجازه بمستشفى الصحة النفسية بمدينة بنها.

وأوضح المحامي أن إسلام لا يزال يعاني من آثار نفسية شديدة نتيجة ما تعرض له، مؤكدًا أنه سيغادر المستشفى فور الانتهاء من البرنامج العلاجي واستقرار حالته الصحية بشكل كامل.

وتنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها محاكمة 6 متهمين في القضية، على خلفية اتهامهم باستعراض القوة واقتحام مسكن المجني عليه في 11 فبراير 2026، والتعدي عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقصد ترويعه والتشهير به، حال كونهم أكثر من شخصين وبعضهم حائز لأسلحة بيضاء وأدوات.

وتضمن أمر الإحالة اتهامات بالخطف بالقوة والتهديد، وهتك العرض، والقبض والاحتجاز دون سند قانوني، والتعدي بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء «سنجة»، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة استلزمت علاجًا تجاوز 20 يومًا، وفقًا للتقرير الطبي والشرعي.

كما شمل أمر الإحالة تهم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عبر تصوير المجني عليه داخل مكان خاص دون رضاه باستخدام هاتف محمول، ونشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، وسط ترقب لطلبات الدفاع والنيابة، والفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهمين وفق ما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.

آخر تطورات محاكمة المتهمين في واقعة ميت عاصم

