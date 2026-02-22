حالة الطقس الأيام المقبلة.. نشاط الرياح وأمطار متفرقة على هذه المناطق

كتب – أحمد العش:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 23 فبراير وحتى الجمعة 27 فبراير 2026، وفقًا لأحدث الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة المستخدمة في مراقبة أحوال الطقس في مصر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

وأوضحت "الهيئة" في بيان رسمي، أن غدا الإثنين 23 فبراير يشهد فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2) إلى (3) درجات.

وأضافت "الهيئة"، أنه يصاحب هذه الظواهر نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر.



وأشارت "الأرصاد" إلى استمرار نشاط الرياح من الثلاثاء 24 فبراير وحتى الجمعة 27 فبراير على فترات متقطعة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل من الاثنين إلى الجمعة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الإثنين 23 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 10 درجات - العظمى 19 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات - العظمى 18 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات - العظمى 21 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات - العظمى 24 درجة.



الثلاثاء 24 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 10 درجات - العظمى 20 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 19 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات – العظمى 21 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات - العظمى 24 درجة.

الأربعاء 25 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة – العظمى 21 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة - العظمى 20 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات - العظمى 22 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات - العظمى 25 درجة.

الخميس 26 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 10 درجات - العظمى 21 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة - العظمى 20 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات - العظمى 23 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة - العظمى 26 درجة.

الجمعة 27 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 10 درجات - العظمى 21 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات - العظمى 19 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات - العظمى 21 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات - العظمى 26 درجة.



