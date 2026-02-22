كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة.

وأضافت الهيئة، أنه تسود اليوم أجواء باردة إلى شديدة البرودة صباحًا، أما خلال ساعات النهار فتكون الأجواء دافئة إلى مائلة للحرارة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 22 درجة.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس الأيام المقبلة.. نشاط الرياح وأمطار متفرقة على هذه المناطق

شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة