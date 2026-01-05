إعلان

محافظ القاهرة يفتتح مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني

كتب : محمد نصار

01:57 م 05/01/2026
افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بحي مصر الجديدة بتكلفة 11 مليون جنيه.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن افتتاح مركز الرعاية المركزة والذي يضم 14 سريرًا يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة القاهرة وتقديم خدمة طبية متميزة بجودة عالية للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تمنح قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا وتضع تحسين الخدمات الصحية على رأس أولوياتها سعيًا لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وثمن محافظ القاهرة، دور المجتمع المدني باعتباره أحد شركاء الأجهزة التنفيذية في تنفيذ مخططاتها التنموية والخدمية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ القاهرة، أن المستشفى يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين، ويضم مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن إضافة وحدة الرعاية المركزة تعزز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة وتقليل الضغط عن باقي المستشفيات.

ويتكون المستشفى التابع لجمعية جمال الدين الأفغاني من أرضي و3 أدوار، ويضم قسمًا داخليًا، و3 غرف عمليات، وعيادات، ومعمل، وأقسام الأشعة، وصيدلية، وقسم طوارئ.

رافق محافظ القاهرة، منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء وعضو مجلس النواب، والدكتور تامر مدكور، مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وسامح فهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من وقيادات المحافظة.

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس