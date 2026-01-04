إعلان

البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء "القضاء الأعلى" والنائب العام للتهنئة بالعيد

كتب : أحمد السعداوي

02:27 م 04/01/2026
كتب- أحمد السعداوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، ورافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد من أعضاء المجلس.

ورحب قداسة البابا بالوفد القضائي، معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.

وهنَّأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومرافقوه قداسة البابا بعيد الميلاد والعام الجديد.

وتحدث قداسة البابا عن أهمية أن يمجد الإنسان الله في حياته وبحياته، لافتًا إلى مسؤولية كل إنسان عن صنع السلام، كل في مكانه ومحيطه، ومشيدًا بالقضاء المصري الشامخ؛ حيث تتميز مصر بأن القضاء فيها له تاريخ عريق، ومنوهًا بالدور المحوري الذي يقوم به القضاة والمرتبط بحياة الناس.

البابا تواضروس الثاني عاصم الغايش محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى محمد شوقي عياد

