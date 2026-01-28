إعلان

لتعزيز التعاون التشريعي والتنفيذي.. رئيس النواب يستقبل رئيس لجنة "الشباب والرياضة"

كتب : نشأت علي

01:41 م 28/01/2026
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وبحسب بيان، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدفع ملفي الشباب والرياضة، بما يخدم استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

واكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أكد خلال اللقاء على الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لقطاعي الشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزة أساسية لبناء المستقبل.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن رئيس مجلس النواب أكد على أن التشريعات المتعلقة بهذا القطاع يجب أن تكون مواكبة للتطورات العالمية وتطلعات الشباب المصري، مشدداً على دعم المجلس الكامل للجنة في أداء دورها الرقابي والتشريعي.

من جانبه، استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، أبرز الملفات التي تعمل عليها اللجنة حالياً، وعلى رأسها مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، والذي يهدف إلى تنظيم العمل الرياضي ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال.

وأكد مجاهد، أن اللجنة حريصة على التشاور المستمر مع الحكومة والجهات المعنية لضمان خروج تشريعات متوازنة وفعالة.

كما تناول اللقاء دور وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، حيث أشار الدكتور أشرف صبحي لجهود الوزارة في دعم الأبطال الرياضيين، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتمكين الشباب اقتصادياً وسياسياً.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع اللجنة البرلمانية يمثل عمقاً استراتيجياً لضمان فاعلية السياسات الحكومية.

وفي ختام الزيارة، اتفق الحضور على استمرار عقد اللقاءات التنسيقية الدورية لضمان سرعة إنجاز الملفات المشتركة، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة داعمة للشباب والرياضة.

