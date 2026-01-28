إعلان

تجديد ترخيص مزاولة المهنة للأطباء.. الشروط والجهات المعتمدة

كتب : أحمد جمعة

03:51 م 28/01/2026

تعبيرية

كشف المجلس الصحي المصري عن المتطلبات المعتمدة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة للأطباء، والتي يتم استيفاؤها من خلال الجهات المانحة للتراخيص، في إطار تنظيم وتجديد تراخيص مزاولة المهنة.

وتشمل تلك المتطليات:

نقاط التطوير المهني المستمر (CPD):

• يشترط لتجديد ترخيص مزاولة المهنة للأطباء البشريين لمن اجتاز امتحان مزاولة المهنة عام 2021 ويستحق تجديد مزاولة المهنة عام 2026 تحصيل 100 نقطة تطوير مهني معتمدة.. (50 نقطة لكل عام منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للمجلس الصحي المصري بتاريخ 4 أكتوبر 2023).

• أثناء فترة الالتحاق بالماجستير، الدكتوراه، الزمالة يتم احتساب 50 نقطة معتمدة في السنة الدراسية بناءً على خطاب انتظام من الجهة المانحة.

المتطلبات العامة (لكافة الأطباء):

• شهادة الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) من جهة معتمدة لدى المجلس الصحي المصري.

• شهادة اجتياز دورة تدريبية في جودة واعتماد المؤسسات الصحية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

• استيفاء نموذج التطوير الذاتي (Plan of Personal Development) المُعد من قِبل المجلس الصحي المصري، والذي يوضح خطة الطبيب للتطور المهني، مع إمكانية إخضاع عدد من المتقدمين لمناقشة من قِبل اللجنة المختصة عند الحاجة.

ولفت المجلس إلى أنه حرصاً على ارتقاء منظومة التطوير المهني المستمر، اعتمد دورات BLS ودورات ACLS وذلك بالجهات التالية:

• الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالقاهرة – BLS

• المستشفى الإنجيلي التابع للتأمين الصحي بالقاهرة – BLS, ACLS

• أكاديمية الدلتا بالمنصورة – BLS

• الأكاديمية الطبية العسكرية بالقاهرة – BLS

• مستشفى الشرطة (العجوزة – القاهرة الجديدة – الإسكندرية) – BLS, ACLS

• كلية طب الأزهر (بنات) بالقاهرة – BLS, ACLS

وأكد المجلس الصحي المصري التزامه بدعم التطوير المهني المستمر ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

