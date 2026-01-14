نفت كلية الألسن بجامعة سوهاج، ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن امتناعها عن تعيين طالبة حاصلة على المركز الأول بقسم اللغة الفارسية في وظيفة معيدة، بالمخالفة للقواعد المتبعة.

وأكد مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين، بحسب بيانه، الأربعاء، عقب التحقق من المعلومات المتداولة، أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشيرًا إلى أن إجراءات تعيين المعيدين بالجامعات تخضع لضوابط قانونية وأكاديمية صارمة، ولا تتم وفق أي اعتبارات شخصية.

وأوضح الدكتور صبري توفيق، عميد كلية الألسن بجامعة سوهاج، أن الكلية ملتزمة التزامًا كاملًا بالقواعد واللوائح المنظمة لعمليات التعيين، لافتًا إلى أن تعيين المعيدين يتم وفق "الخطة الخمسية" المعتمدة قانونًا من مجالس القسم والكلية والجامعة، ولا يجوز تعديلها بعد اعتمادها.

وأضاف عميد الكلية، أن الخطة الخمسية الحالية للفترة من العام الجامعي 2020/2021 وحتى 2024/2025 جرى اعتمادها قبل التحاق الطلاب محل الجدل بالدراسة، مؤكدًا أن المبررات الأكاديمية للتعيين تستند إلى الاحتياجات الفعلية للأقسام العلمية.

وأشار إلى أن قسم اللغة الفارسية، يضم عددًا كافيًا من المعيدين بما يفوق النسب المقررة قانونًا، وهو ما ينفي صحة ما تم تداوله، ويؤكد التزام الكلية بالشفافية والنزاهة في تطبيق القواعد واللوائح المعمول بها.

