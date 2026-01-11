إعلان

مختار جمعة عن توقعات القط نيمبوس: "يجب أن نبني حياتنا على العلم بعيدًا عن الشعوذة"

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

09:40 م 11/01/2026 تعديل في 10:14 م

الدكتور محمد مختار جمعة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، تنويهًا بشأن توقعات القط نيمبوس في بطولة إفريقيا.

وقال "جمعة" في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "لا شك أن العلم والعقل والدين لا يقبل أي منها ما ينسب إلى القط نيمبوس ولا غيره من القطط ولا الحيوانات الأليفة ولا غير الأليفة ولا الطيور ولا الجمادات من خرافات، بل كل ذلك من التطاير المنهي عنه شرعًا، ولو كان ذلك تفكُّها، لما قد يتسرب مع تكرار ذلك من احتمال ترسيخه في الأذهان أو التطير به ويلحق بذلك كل ألوان وأنواع الدجل والشعوذة من قراءة الطالع والكف والتاروت ونحو ذلك مما يلحق به ويدخل في بابه".

وأضاف: وعلينا أن ندرك أن علم الغيب عند الله عز وجل وحده، حيث يقول سبحانه: "وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ"، ويقول سبحانه: "قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ".

كما علينا أن نفرق بوضوح بين التكهن المبني على الدجل والشعوذة وتنبؤات القطط وغيرها مما هو أمر محرم ومنهي عنه، نفرق بين ذلك وبين التحليل العلمي أو القراءة المبنية على الدراسات والأدوات العلمية كعلم الفلك المبني على دراسة ورؤية ومعطيات ودراسات علمية، فنحن مأمورون أن نأخذ بأدوات العلم ونفيد منها في قراءة الواقع وتوقعات المستقبل "كعلم الفلك" حتى مع احتمالية اختلاف بعض هذه التوقعات، فهي قراءة بشرية للنسق الطبيعي الذي قد يتخلف أحيانا ولو نادرا لحكمة وإرادة إلهية منها تأكيد أن العلم البشري يظل مهما تقدّم قاصرا عن إدارك كنه القدرة الإلهية المطلقة.

وختاما: "أؤكد أننا يجب نبني حياتنا على العلم والعمل وما يتقبله العقل السليم السوي لا على الدجل ولا الشعوذة ولا توقعات القطط".

