قال بيان صادر عن وزارة العمل، الخميس، إن الجامعة المصرية الصينية شهدت فعاليات موسعة بحضور محمد جبران، وزير العمل، في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية لدعم الاستقرار في سوق العمل ودمج الفئات الأولى بالرعاية.

وتضمنت الفعالية تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم، وافتتاح ندوة توعوية كبرى لممثلي الموارد البشرية (HR) بعدد من شركات القطاع الخاص حول "قانون العمل الجديد".

ووجه وزير العمل، في كلمته، التهنئة للحضور بمناسبة العام الجديد وللأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تقديره للدور الذي تلعبه الجامعة المصرية الصينية كمنارة تعليمية تدعم ملف التدريب، مؤكداً أن "وزارة العمل هي الحصن الشرعي لحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء"، مشيرًا إلى أن استقرار بيئة العمل هو الضمانة الوحيدة لزيادة الإنتاجية، وأن الندوة تهدف لتعريف مسؤولي الموارد البشرية ببنود القانون الجديد لضمان التطبيق الأمثل.

من جانبها، أشادت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، بالتعاون المثمر مع وزارة العمل، مؤكدة أن الجامعة ليست مجرد جهة تعليمية، بل شريك أساسي في تطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل الفعلي، وأضافت: "لحظة تسليم عقود العمل لأبنائنا من ذوي الهمم تجسد تحويل الآمال إلى واقع ملموس، ومساندة الدولة تمنحهم الثقة للمساهمة في بناء الوطن".

ورحب السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، بالوزير ورئيس الجامعة، مؤكداً استمرار مديرية عمل القاهرة في تنفيذ توجيهات الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، موضحًا أن تسليم العقود الـ20 اليوم يأتي استكمالًا لمسيرة دعم هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم داخل مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات للتعريف بآليات قانون العمل الجديد.

اقرأ أيضًا:

مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا





من أسوان.. الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2026





خبير سياحي: إشغال فنادق الأقصر وأسوان يصل 100% في رأس السنة



