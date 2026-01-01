كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير التالي:

الحكومة: برنامج الإصلاح الاقتصادي ينتهي في 2026

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن عام 2025 شهد متابعة دقيقة من الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، موضحا أن الدولة وضعت زيادة معدلات النمو الاقتصادي كأولوية قصوى عبر تدشين سلسلة من المشروعات القومية العملاقة.

خبير: السياسة الخارجية المصرية حققت طفرة دولية وتأثيرا إقليميا كبيرا في 2025

أكد الدكتور حسام البقيعي، مدير وحدة الدراسات الدولية بمركز رع للدراسات الاستراتيجية، أن السياسة الخارجية المصرية خلال عام 2025 شهدت طفرة ملموسة عكست ثقل القاهرة الدولي، واصفاً هذا العام بأنه "موسم جني الثمار" لجهود دبلوماسية دؤوبة استمرت لسنوات طويلة.

عبد المنعم سعيد: الجغرافيا السياسية "سلاح ذو حدين"

أكد المفكر السياسي والكاتب الدكتور عبد المنعم سعيد، أن استعادة الجغرافيا السياسية لمكانتها في قلب التفاعلات الدولية تفرض واقعاً يتأرجح بين التحديات الكبرى والفرص الواعدة، مؤكداً أن الدولة المصرية استطاعت بذكاء توظيف موقعها الفريد لتعزيز مسارات البناء والتنمية الشاملة

أحمد كريمة: وصلنا لـ 10 ملايين فتوى سنويًا وهذا مؤشر على "تدين مغشوش

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن التدفق الهائل لطلبات الفتوى في الآونة الأخيرة يعد مؤشراً سلبياً على طبيعة التدين المعاصر، كاشفاً أن المؤسسات الدينية استقبلت ما يقرب من 10 ملايين فتوى خلال عام واحد فقط، وهو ما وصفه بـ "التدين المغلوط" أو الزائف.

أحمد موسى" رئيس "القومية للأنفاق" تمنى رفع سعر تذكرة المترو ولم يُتخذ قرارا بزيادتها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، كان ضيفًا في برنامجه مساء أمس، موضحًا أنه لم يقل بوجود زيادة كما أُشيع أمس حول تذكرة المترو من فئة الـ8 جنيهات لتصل إلى 10 جنيهات