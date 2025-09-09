كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري السابق، أن السد الإثيوبي لم يحقق الهدف الرئيسي من إنشائه، وهو توليد الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن من أصل 16 توربينًا، تم تشغيل 4 فقط بنظام المناوبات، فيما لم تصل الطاقة الإنتاجية إلى الهدف المستهدف البالغ 5.6 ألف ميجاوات.

وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن احتفال إثيوبيا بملء خزان السد كان في سنوات فيضانات مرتفعة، ما قلل من تأثير الملء على دول المصب، لكنه حذر من خطر السد في سنوات الجفاف، موضحًا أن إدارة المياه في مثل هذه الظروف غير واضحة، وقد يؤثر ذلك مباشرة على حصة مصر من المياه.

اقرأ أيضًا:

