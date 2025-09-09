خبير اقتصادي: توقعات بانخفاض الدولار إلى 36 جنيهًا

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، إن تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يعكس قوة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القيمة الحقيقية للجنيه تفوق وضعه الراهن بكثير.

وأوضح "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن التراجع الأخير في سعر الدولار جاء نتيجة استغلال بعض الظروف الاقتصادية العالمية التي صبت في صالح مصر، فضلًا عن مجموعة من العوامل الداخلية الإيجابية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أبرز أسباب هذا التراجع يتمثل في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 49 مليار دولار، وتوقيع عقود مع كبار المستثمرين من السعودية والإمارات لإقامة مشروع سياحي ضخم على البحر الأحمر، يُتوقع أن يشكل وجهة جديدة للسياحة العالمية ويجذب تدفقات استثمارية كبيرة.

كما يرجع إلى امتلاك مصر ثروات طبيعية متنوعة وفرص استثمارية جاذبة، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار، أوضح "سعيد"، أن تقارير مؤسسة "جولدمان ساكس" العالمية ترجّح وصول الدولار إلى 36 جنيهًا، فيما تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية وصوله إلى 40 جنيهًا مع نهاية عام 2026.

وشدد على أن المؤشرات الحالية تبعث برسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين، وتعزز من الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة توازنه وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الرئاسة المصرية على استهداف قيادات حماس في قطر

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب لـ"بطليموس الثالث" بالشرقية

مصادر: وزير الصحة يوجه بتقديم العلاج على نفقة الدولة لـ"أبو البنات"