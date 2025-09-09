"القومي للترجمة" يُصدر "دنشواي.. فاجعة إنسانية وفزاعة استعمارية"

كتب- محمد شاكر:

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، الترجمة العربية لكتاب "دنشواي.. فاجعة إنسانية وفزاعة استعمارية" للكاتب الإيرلندي الكبير جورج برنارد شو، بترجمة الدكتورة إكرام عبد اللطيف.

ويعد الكتاب شهادة أدبية وإنسانية نادرة على حادثة دنشواي، إذ أفرد لها برنارد شو فصلًا مطولًا في مقدمة روايته "جزيرة جون بول الأخرى"، حمل فيه أقوى حجج الدفاع عن المظلومين، وهو ما وصفه عباس محمود العقاد عام 1950 بأنه "أصدق ما كُتب عن الحادث من دفاع ومضاء حجة وغيرة على الحق".

ويأتي إصدار هذا العمل استكمالًا لجهود المركز في إتاحة أبرز النصوص الغربية التي فضحت جرائم الاستعمار البريطاني في مصر، حيث سبق أن ترجم كتاب "التاريخ السري للاحتلال الإنجليزي لمصر"، وكتاب "فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني في مصر".

كما يمثل الكتاب احتفاءً بالعلاقات الثقافية والدبلوماسية بين مصر وإيرلندا، بمناسبة مرور خمسين عامًا على انطلاقها هذا العام 2025.

