كامل الوزير يقود ثورة صناعية.. تفاصيل طلب برلماني بإصدار تكليفات عاجلة للمحافظين

02:13 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

كامل الوزير

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، رئيسَ مجلس الوزراء بإصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين لدعم الجهود غير المسبوقة التي يقودها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ تنفيذًا للتوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصناعة المصرية.

وأكد المير، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن طرح الحكومة 1386 قطعة أرض صناعية موزعة على 23 محافظة ليس مجرد خطوة عابرة؛ بل هو مشروع وطني ضخم يعيد رسم الخريطة الصناعية لمصر، ويضع حدًّا لتركز الاستثمارات في مناطق بعينها، ويحقق العدالة المكانية الحقيقية في توزيع التنمية.

وشدد المير على أن هذه الخطوة التاريخية لن تكتمل إلا بمنح تيسيرات واسعة للمشروعات الصناعية؛ خصوصًا تلك المرتبطة بتوطين صناعات المواد الخام، لأنها المفتاح لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية؛ مما يجعل المنتج المصري قادرًا على المنافسة إقليميًّا وعالميًّا، ويضاعف الصادرات وَفق رؤية الدولة الاستراتيجية، محذرًا من أي بطء أو بيروقراطية قد تعرقل هذا المشروع العملاق.

وطالب النائب بالإسراع في وضع آليات واضحة للتخصيص والتنفيذ، وضمان استغلال هذه الأراضي فورًا وعدم تركها مجمدة بلا استثمار، ومتابعة دورية صارمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتكليف المحافظين بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف الذي يمثل شريان حياة للاقتصاد الوطني، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الفريق كامل الوزير على قيادة ثورة صناعية حقيقية خلال سنوات قليلة، قائلًا: "إذا استغلت المحافظات هذه الفرصة التاريخية، فسوف تتحول مصر إلى قلاع صناعية عملاقة، تحقق الاكتفاء الذاتي، وتدبر مواردها المالية بعيدًا عن خزينة الدولة، وتفتح أمام الشباب أبوابًا واسعة للعمل والإبداع".

واختتم المير بيانه مؤكدًا أن الصناعة هي قاطرة التنمية، وهي السلاح الأقوى لبناء اقتصاد وطني صلب، مشددًا "الكرة الآن في ملعب المحافظين، فإما أن نستغل هذه الفرصة الذهبية وإما نترك قطار التنمية يمر دون أن نصعد إليه".

كامل الوزير ثورة صناعية مجلس النواب المهندس حسن المير الصناعة المصرية
