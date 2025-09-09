ارتفاع الرطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه هناك ارتفاعا لنسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه ستظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأوضحت الهيئة: توجد شبورة مائية يوميا من الرابعة حتى الساعة الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

