هل يوجد مصل لعلاج السرطان؟.. وزير التعليم العالي الأسبق يُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أن فكرة وجود مصل لعلاج السرطان تظل هدفاً مراوغاً يصعب تحقيقه، مشيرًا إلى أنه على الرغم من السنوات الطويلة من البحث والعمل الدؤوب لتطوير مصل لعلاج الأورام، فإنه "حتى الآن لا يوجد أي مصل له".

وقال خالد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم": "لو هناك مصل تم اكتشافه لعلاج الأورام، فلا بد من إجراء التجارب الإكلينيكية عليه بشكل دقيق وشامل حتى يتم استخدامه بشكل آمن على المرضى".

وأضاف وزير التعليم العالي الأسبق أن علاج الأورام يمكن أن يتم بطرق أخرى غير المصل، موضحاً أن الأدوية التي يكون لها تأثير مباشر على الخلية المصابة دون أن يكون لها تأثير سلبي على الأنسجة السليمة تمثل أحد أهم اتجاهات العلاج الحديثة.

وتابع: "التحدي الأكبر في علاج الأورام يكمن في استهداف الخلايا السرطانية بشكل دقيق دون الإضرار بالخلايا السليمة، وهذا يتطلب أدوية ذكية وتقنيات متطورة".

وشدد الدكتور خالد على أهمية الاستمرار في دعم الأبحاث العلمية في هذا المجال، مؤكداً أن الطريق لا يزال طويلاً أمام الوصول إلى علاج نهائي للسرطان، لكن التقدم الطبي المستمر يبشر بآفاق جديدة أكثر إيجابية في المستقبل.