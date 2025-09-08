"النهار" تكشف عن اسم برنامج لميس الحديدي الجديد

كتب- داليا الظنيني:

كشفت شبكة تليفزيون النهار عن اسم البرنامج الجديد الذي ستقدمه الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي على شاشتها.

وحسب البيان الصادر عن إدارة "النهار" سيكون اسم البرنامج "الصورة" مع لميس الحديدي.. وسيُبَث على الهواء أربعة أيام أسبوعياً التاسعة والنصف مساءً اعتباراً من الأسبوع الأخير للشهر الجاري.

وستناقش لميس الحديدي في برنامجها الجديد كل قضايا الشأن الجاري السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتستضيف صناع القرار والحدث في جميع المجالات بما فيهم نجوم الفن والرياضة.