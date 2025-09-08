كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

قال الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن تطوير الصحافة المصرية ووضعها في نصباها يرتكز على عدة محاور لكي تقوم بدورها المنوطة به وهي التعبير عن متطلبات الجماهير وطرح مشاكلهم.

وأوضح "البلشي"، خلال كلمته في أول اجتماع مجلس النقابة؛ لوضع خارطة طريق لتطوير الصحافة المصرية، أن أولى محاور النهوض بالصحافة يرتكز على فتح المناخ العام ورفع سقف الحريات بقوانين وتشريعات من شأنها أن تمنح الصحفي ممارسة عمله دون قلق أو خوف، لافتًا إلى أنه طالب بالإفراج عن جميع الصحفيين في قضايا النشر.

وتابع: "مينفعش الصحفي يشتغل وهوا حاسس بقلق"، وشدد البلشي على أن صدور قانون حرية تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر أولى خطوات سلم خارطة تطوير المهنة.

وتطرق "البلشي"، للحديث عن الصحف القومية، قائلًا إنها تُعد قاطرة الصحافة المصرية والعمل على ضخ دماء جديدة وتعيين المؤقتين أولى خطوات التطوير والنهوض بالمهنة.

جاء ذلك خلال كلمته بأول اجتماعات التي دعا إليها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير؛ لوضع خارطة طريق لتطوير الصحافة المصرية والذي جاء في إطار توصيات المؤتمر، ومخرجات لقاء الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، والتي أوصت بضرورة التزام الدولة بدعم حرية التعبير واحتضان كافة الآراء.