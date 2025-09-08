كتب- حسن مرسي:

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حزبه يُعد حزب المعارضة الرئيسي في مصر، ولكنه لم يحصل على أي مقعد فردي في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وأكد زهران، خلال حواره ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، أن تصنيف الحزب كمعارضة رئيسية ليس "كلامًا جزافيًّا"، بل هو مبني على أداء الحزب في برلمان الـ5 سنوات السابقة.

وأشار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن الحزب رفض عدة قوانين بشكل شبه منفرد، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يحصل الحزب على وزن أكبر في انتخابات مجلس الشيوخ. وتابع أن هذا ما فرضته توازنات "القائمة المشتركة" أو التحالف الانتخابي الذي قرر الحزب أن يكون جزءًا منه.

وأوضح زهران أن انتخابات المقاعد الفردية في مجلس الشيوخ لم تكن "مفتوحة بما يكفي" لكي تسمح بنجاح أي شخص لا ينتمي إلى أحزاب الموالاة.

وشدّد على أن هذا الأمر يقتضي من القائمين على إدارة شؤون البلاد "إعادة النظر في الطريقة التي أُديرت بها الانتخابات"، لكي تكون هناك طريقة أفضل لإدارة انتخابات مجلس النواب تسمح بوجود انتخابات حقيقية، وبوجود نواب من غير أحزاب الموالاة.