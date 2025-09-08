عبدالصادق يتفقد تطوير غرف عمليات مستشفى الطوارئ قصر العيني.. صور

كتب - عمر صبري:

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لأعمال التطوير التي لحقت غرف العمليات ومحطة الغازات بمستشفي الطوارئ 185 التابعة لقصر العيني، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على أن تصبح مستشفياتها مواكبة لاشتراطات المعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات.

ورافق رئيس جامعة القاهرة خلال جولته التفقدية، الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور محمد هجرس مستشار العميد للحوكمة، والدكتور أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور أحمد جميل، والدكتور أحمد الأنصاري، والدكتور محمد عطية نواب مدير مستشفي الطوارئ، والدكتور أحمد طلعت نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة أمل السيد نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور هشام عامر مدير لجنة الزكاة بالمستشفيات، والدكتورة أماني أبو زيد رئيس قسم الطوارئ، والدكتور محمد فتحي الشال رئيس قسم العمليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من كلية طب قصر العيني.

وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة وصيانة 6غرف العمليات الرئيسية بمستشفى الطوارئ 185،، والتي تمت على مرحلتين بدأت في ديسمبر 2024 وانتهت في أغسطس 2025، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و250 ألف جنيه بتمويل من لجنة الزكاة بالمستشفيات.

كما تفقد رئيس الجامعة محطة الغازات بالمستشفى والتي تم تطويرها بتبرع من مؤسسة الدكتورة مؤمنة كامل بقيمة 3.5 مليون جنيه، وشمل التطوير رفع سعة الخزان الضاغط من 1000 لتر إلى 2000 لتر مكعب، وزيادة قدرة المحطة من 180 إلى 360 متر مكعب، وتركيب وحدة هوائية جديدة ومجموعة فلاتر متقدمة لحماية الأجهزة وتنقية الهواء وضبط الضغوط المطلوبة لتلبية احتياجات أجهزة الرعاية المركزة والعمليات.

واستمع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى شرح واف من الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفي الطوارئ، والذي أوضح أن المستشفي تقدم خدمات عاجلة على مدار 24 ساعة، وتضم عددا من الأقسام المجهزة لتلبية احتياجات المرضي في مختلف التخصصات، وتردد عليها هذا العام نحو 190 ألف و661 مريض، وتم حجز 33 ألف و241 مريض، وإجراء 19 ألف و247 عملية جراحية مختلفة، كما أجرت المستشفي 138 ألف و966 تحليل، و37 ألف و433 أشعة مختلفة، مشيرًا إلي أن المستشفي تضم 219 سرير داخلي، و99 سرير استقبال، و135 سرير رعاية مركزة، و13 غرفة عمليات رئيسية، و15 منضدة عمليات، لافتًا إلى أن المستشفي تضم 3 أجهزة أشعة عادية، وجهاز رنين، وجهازين أشعة مقطعية، و4 أجهزة ايكمو، و2 جهاز سونار.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل لتطوير مستشفيات قصر العيني ووضعها علي رأس أولوياتها، بإعتبارها أحد أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة، تقوم بدور مهم لخدمة المرضي بالمجان، إلى جانب قيام أساتذة قصر العيني بتقديم أبحاث علمية تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود والعمل الجاد بالشكل الذي يليق بالتاريخ الكبير لقصر العيني باعتباره الملاذ الآمن للمرضى، ليس فى مصر وحدها، بل فى المنطقة كلها.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن كامل تقديره واعتزازه، بما شاهده وما استمع إليه من شرح حول حجم الإنجازات، والإمكانات التى تتمتع بها مستشفي الطوارئ 185 في ضوء عمليات التجديد والتطوير الشامل لأجهزتها ونوعية الخدمات الطبية الفريدة والمتميزة التى تقدم للمرضى المترددين عليها، موجهًا الشكر للدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، ولكافة القائمين علي إدارة المستشفى لما تتمتع به من إمكانات وكوادر طبية وتمريضية وفنيةعلى أعلى مستوى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن عمليات التطوير التي شهدتها مستشفي الطوارئ 185 تعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات طبية عالية الجودة، بما يواكب المعايير العالمية المتبعة داخل منظومة الرعاية الصحية، معربًا عن خالص تقديره للدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد سامى عبدالصادق لقطاع المستشفيات الجامعية ولمنظومة التعليم الطبى بالجامعة، وتوفير أحدث معطيات العصر على مختلف المستويات، بما يمكنها من ممارسة دورها أكاديميًا ومهنيًا، محليًا ودوليًا.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفي الطوارئ، أن فكرة التطويربالدور الاول بمستشفي الطوارئ 185 جاءت استجابة لزيادة أعداد المرضى وارتفاع معدل العمليات اليومية، مما استدعى إلي رفع كفاءة البنية التحتية وتوسعة القدرة الاستيعابية للمستشفى، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بصوره تليق بصرح عريق مثل مستشفى استقبال طوارئ قصر العينى، مشيرًا إلي أن عمليات الصيانة والتطوير تضمنت دهانات الحوائط، وصيانة الأرضيات وإعادة تهيئتها، وصيانة والأبواب والنوافذ، وصيانة أنظمة الصرف الصحي، وتغيير فنيل العمليات، وصيانة الأجهزة الطبية الحالية، وتركيب كشافات إضاءة جديدة داخل غرف العمليات.

اقرأ أيضا:

ممنوع أخذ تراب أو رمال منها.. القانون يحظر التعدي على المناطق الأثرية

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتعلن طقس الـ6 أيام

وزير المالية: أنا أهلاوي وكنت مهاجمًا في نادي هليوبوليس