كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استقبال رصيف محطة "هاتشيسون" رقم (1) بميناء السخنة السفينة المتخصصة ZHEN HUA 23 التابعة لشركة ZPMC الصينية الرائدة عالميًا في تصنيع معدات الموانئ، محملة بعدد 3 أوناش رصيف عملاقة (STS) و6 أوناش ساحة أوتوماتيكية (RTG)، تمثل المرحلة الثانية والأخيرة من توريد الأوناش المخصصة للمحطة.

بذلك يرتفع إجمالي ما تم توريده وتشغيله بالمحطة إلى 6 أوناش رصيف عملاقة (STS) و18 ونش ساحة (RTG)، ضمن أعمال تنفيذ البنية الفوقية لأول محطة حاويات بمشروع تطوير ميناء السخنة.

ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز إقليمية للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ضمن مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة – الدخيلة"، والمحور اللوجستي المتكامل للحاويات "السخنة – الإسكندرية" الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح الوزير، أن الأوناش العملاقة من طراز STS قادرة على مناولة السفن ذات الحمولات الضخمة، ما يسهم في تسريع وتيرة تداول الحاويات ورفع كفاءة التشغيل.

أما أوناش الساحة من طراز RTG فتعمل آليًا بأنظمة ذكية لتحديد مواقع الحاويات وترتيبها داخل الساحات، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويضاعف من كفاءة الأداء.

وأشار إلى أن محطة "هاتشيسون" رقم (1) ستكون أول محطة ذكية متكاملة في الموانئ المصرية، حيث تعتمد في تشغيلها على أحدث النظم التكنولوجية، وتشمل:

نظام إدارة محطة الحاويات TOS للتحكم في حركة الحاويات لحظيًا.

أنظمة تتبع متطورة باستخدام GPS وRFID.

غرف تحكم مركزية لإدارة الأوناش ومراقبة الساحات.

تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.

وأكد الوزير، أن وصول هذه الأوناش يمثل خطوة جوهرية نحو التشغيل الفعلي للمحطة وفق أرقى المعايير العالمية، بما يعزز من قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويعظم من دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

كما شدد على أن وزارة النقل ماضية في استراتيجيتها لبناء شراكات مع كبرى شركات إدارة وتشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية، وتوسيع حجم تجارة الترانزيت، وتحقيق رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للنقل واللوجستيات.



اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة



