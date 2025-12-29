وزير العمل يبحث التعاون المشترك مع مركز بحوث وتطوير الفلزات.. تفاصيل

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من مركز بحوث وتطوير الفلزات، برئاسة الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس المركز، وعضوية كل من الدكتور حامد عبد العليم رئيس قسم تكنولوجيا اللحام، وياسر سعيد، مدير مركز التدريب، والدكتور عباس العوضي، رئيس شركة فيجن جروب للتوظيف، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك في مجال التدريب المهني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

وتناول اللقاء، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، آفاق التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خاصة في المجالات المشتركة المرتبطة بصناعات الفلزات وتكنولوجيا اللحام بأنواعه، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمتطلبات التطور الصناعي، ويعزز فرص التشغيل أمام الشباب.

وأكد وزير العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب المهني ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، من خلال تعزيز الشراكات مع المراكز البحثية والتدريبية والقطاع الخاص، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تنمية الموارد البشرية ودعم التشغيل.

ووجه الوزير، بتنفيذ منحة تدريبية مجانية جديدة لعدد 100 متدرب، وذلك بالتنسيق بين قطاع التدريب المهني بالوزارة ،ومركز بحوث وتطوير الفلزات، بهدف إكساب المتدربين المهارات الفنية المطلوبة ورفع كفاءتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

من جانبه، أعرب أعضاء وفد مركز بحوث وتطوير الفلزات، عن تقديرهم لدور وزارة العمل في دعم برامج التدريب.

حضر من جانب الوزارة السيد محمد الجندي مدير عام تراخيص واعتماد المراكز الخاصة ،وهند السنوسي مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.