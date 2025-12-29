"إسكان الشيوخ" تناقش الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد شعراوي، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين رزق، بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من محافظة الأقصر إلى محافظة أسوان، لدعم جهود التنمية وربط محافظات الصعيد.

وطالب الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بإعداد مقايسة تقديرية دقيقة وواضحة، والعمل على إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية من جانب وزارة التخطيط، سواء في العام المالي المقبل أو الذي يليه، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكدت النائبة نيفين فارس، مقدم الاقتراح برغبة، أن الطريق يمر بمناطق ذات طبيعة جغرافية وعرة، ما يتطلب إعداد دراسات فنية وبيئية دقيقة.

وأوضحت النائبة أن المشروع كان من المفترض إدراجه ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مطالبة بتكامل الجهود بين وزارتي النقل والتخطيط لضمان سرعة التنفيذ.

وأكدت النائبة أن هناك عددا من المبررات والأهداف لهذا الطريق، لاسيما في ظل التنمية المتكاملة في جنوب الصعيد وربط المناطق الصناعية والزراعية والسياحية في الأقصر.كذلك تحسين منظومة النقل التجاري والسياحي وخفض زمن الرحلات بين القاهرة وأسوان بنسبة تتجاوز 3%، فضلا عن استغلال المساحات الصحراوية الشرقية في إقامة مناطق لوجستية ومجتمعات عمرانية جديدة

من جهته أكد المهندس مصطفى الدالي، مدير الصيانة بمنطقة قنا، أن مركز البحوث أعد دراسة شاملة للمشروع والمعوقات التي تواجه تنفيذه، متضمنة برنامجا زمنيا مقترحا.

وأوضح أن التكلفة التقديرية تمثل التحدي الأبرز، حيث تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، الأمر الذي دفع لبحث بدائل أخرى، من بينها الطريق الصحراوي الغربي، لافتا إلي أن التكلفة قد تنخفض إلى ما يقرب من النصف.