ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتعلن طقس الـ6 أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اعتبارًا من الثلاثاء 9 سبتمبر وحتى السبت 13 سبتمبر 2025، أجواءً تتسم بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مع استمرار الأجواء الحارة الرطبة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الشبورة المائية صباحًا من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين إلى 4 درجات، لافتة إلى أن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء يساعد في تلطيف الأجواء خاصة في فترات الليل.

وتوقعت الهيئة أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 35-36 درجة مئوية خلال فترة التنبؤ، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 32-33 درجة، وتصل إلى 39-40 درجة في جنوب الصعيد.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، والالتزام بالإرشادات اللازمة لتفادي آثار ارتفاع الحرارة والرطوبة.

