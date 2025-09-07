أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 7 سبتمبر وحتى الجمعة 12 سبتمبر.

وتوقعت الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء.

كما تتكون شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد وظهور بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ونشاط لحركة الرياح على شواطئ العلمين ومطروح والإسكندرية وارتفاع موج البحر من 1.5 : 2.25 متر.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد الإثنين 8سبتمبر سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة تعطي الإحساس بزيادة في درجات الحرارة بمعدل 4:2 درجة عن المتوقع.

