السيد القصير يتفقد غرفة العمليات لمتابعة جولة الإعادة بانتخابات النواب

تفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية وأعمال جولة الإعادة في عدد من الدوائر البالغ عددها 19 دائرة، التي تقرر إعادتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

واستمع أمين عام الحزب، خلال جولته داخل الغرفة المركزية، إلى عرض تفصيلي حول نسب المشاركة ومعدلات الإقبال في المحافظات التي تشهد جولة الإعادة، واطلع على التقارير الواردة من الأمانات النوعية وأمانات المحافظات بشأن انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان، ومستوى تفاعل المواطنين مع هذا الاستحقاق الدستوري.

ويأتي ذلك في إطار خطة تنظيمية شاملة ينفذها الحزب لمواكبة العملية الانتخابية، والمساهمة في ضمان انتظامها وفق القواعد والضوابط المقررة.

وفي السياق نفسه، تابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بحزب الجبهة الوطنية، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، سير عملية التصويت داخل عدد من اللجان، من خلال تقارير فرق الرصد الميداني المنتشرة بالمحافظات، والتي ترصد انتظام فتح اللجان، وتوافر القضاة والمشرفين، وسلاسة الإجراءات داخل مقار الاقتراع، مع رفع تقارير دورية إلى الغرفة المركزية لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وحرصت الغرفة المركزية للحزب على التواصل المباشر والمستمر مع مسؤولي الأمانات الحزبية بالمحافظات المعنية، عبر اجتماعات دورية باستخدام تقنية «زووم»، لمتابعة تطورات المشهد الانتخابي، ورصد حجم الإقبال أمام اللجان، وتقييم معدلات المشاركة، إلى جانب متابعة أي ملاحظات أو تحديات قد تطرأ خلال سير عملية التصويت، والتعامل معها بشكل فوري وفي إطار القانون.

ودعا حزب الجبهة الوطنية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم المسار الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية.