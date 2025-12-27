صور بديل التوك توك.. السيارة كيوت تظهر في شوارع الزاوية الحمراء

استقبل حي الزاوية الحمراء، برئاسة منال السطوحي، رئيس الحي، مندوب السيارات بديلة التوك توك للتنسيق حيث تهدف هذه الخطوة إلى القضاء على ظاهرة التوك توك العشوائية واستبدالها بوسيلة نقل حضرية مرخصة صديقة للبيئة.

يأتي ذلك في ‘طار إعلان د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها في باقي المناطق حال نجاحها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.

