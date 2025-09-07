الجيزة تبدأ تطوير نفق مدينة الرحمن أسفل الطريق الدائري.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم، عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق مدينة الرحمن الواقع أسفل الطريق الدائري بنطاق حي الهرم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأنفاق والمحاور المرورية الحيوية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن خطة التطوير مستمرة وتشمل رفع كفاءة الأنفاق والمحاور المرورية المهمة داخل الأحياء والمراكز، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة المرور.

وشدد المحافظ على الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة إنجاز الأعمال لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالالتزام بخطط الصيانة والتطوير بشكل دوري، مع تكليف دوريات ثابتة للمتابعة المستمرة لحالة النظافة داخل الأنفاق ومحيطها، ومنع أي إشغالات أو أعمال فرز للمخلفات، مشددًا على أن للمواطن الحق في السير عبر طرق ممهدة وآمنة تليق به.

من جانبه، أوضح طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، أن الأعمال الجارية بنفق مدينة الرحمن تشمل رفع كفاءة شبكة الإنارة الداخلية، وطلاء وترميم الحوائط، إلى جانب تركيب البلدورات والإنترلوك بمسار الطريق. وأكد أنه يتابع تنفيذ هذه الأعمال ميدانيًا بشكل مستمر لضمان إتمامها بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.

اقرأ أيضًا:

يتم افتتاحه 1 نوفمبر.. المتحف المصري الكبير في سطور

الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة